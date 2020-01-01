Посылки

Посылкой можно отправить вещи по России и за границу. Рассчитайте срок и стоимость доставки, а также узнайте, что понадобится при отправке посылки.
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Как упаковать посылку
Предметы, запрещенные к пересылке
Массовое оформление посылок
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